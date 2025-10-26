Путин заявил, что уровень ядерных сил России самый высокий в мире

Ядерные силы России находятся на самом высоком уровне в мире. Об этом на совещании с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками войск заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

26 октября военный эксперт Юрий Кнутов подчеркивал, что Россия ответит «совершенно новым оружием» на потенциальные удары ракетами Tomahawk по своей территории, это оружие по силе может не уступать ядерному.

Эксперт не исключил, что речь в таком случае пойдет о таком оружии, «которое, по разрушительной мощи не уступает ядерному». Но при этом не будет негативных последствий ядерного взрыва.

23 октября Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Киеву на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

В свою очередь, журнал Military Watch писал о том, что Россия полагается на свое ядерное оружие для сдерживания дальнейшей эскалации военных действий Запада.

Ядерная триада — общепринятый международный термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства. Она включает в себя три компонента: атомные подводные ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегическую авиацию (бомбардировщики, способные нести мощные ядерные заряды).

Ранее министерство обороны России показало кадры пуска ракет в ходе тренировки ядерных сил.