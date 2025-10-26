Путин сообщил о достижении задач по испытаниям «Буревестника»

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

Как сообщил президент России Владимир Путин, ключевые задачи по испытаниям стратегической ракеты «Буревестник» были выполнены, передает РИА «Новости». Он отметил на совещании с командующими группировками, участвующими в СВО, что в настоящее время завершены решающие испытания системы.

«И вот сейчас решающие испытания завершены. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый ракетный комплекс «Буревестник» изменил стратегический баланс сил в мире. Китайские военные отметили значительное влияние системы «Буревестник» на мировой ядерный баланс. Кремль отказался раскрывать сроки проведения испытаний данной ракеты.