Стало известно, какое расстояние пролетел "Буревестник" на испытаниях

Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник", как доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, совершила испытательный полет на 14 тысяч километров.

Испытание было проведено 21 октября. В отличие от предыдущих испытаний на этот раз «был осуществлен многочасовой полет ракеты». «Буревестник» преодолел расстояние 14 тысяч километров.

«И это не предел», - подчеркнул Герасимов.

Путин сообщил о достижении задач по испытаниям «Буревестника»

Полет, как указал начальник Генштаба, прошел «на ядерной силовой установке».

Сегодня Путин заявил о завершении испытаний ракеты "Буревестник".