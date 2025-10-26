Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск.

«Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения», — заявил Песков.

Ранее Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Центр» на Красноармейском направлении.