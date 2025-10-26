Путину доложили об окружении ВСУ под Купянском и Красноармейском

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© Российская Газета

На совещании с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в специальной военной операции, верховному главнокомандующему подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения.

Отдельный доклад касался ситуации на купянском и красноармейском направлении, рассказал представитель Кремля. Там в окружении находятся до 5 и 5,5 тысячи украинских военнослужащих соответственно.