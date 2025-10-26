Собянин сообщил о ликвидации одного БПЛА, летевшего на Москву

Российские военные сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.

"Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву", - написал он.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Собянин добавил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Рано утром 25 октября московский мэр сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили не менее семи беспилотников, которые летели на Москву. 23 октября в Московской области обломки дронов упали на автобус с людьми.

По предварительным данным, хвостовая часть сбитого БПЛА пробила кабину пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Малино — Большое Алексеевское — метро "Котельники". В результате происшествия транспорт получил повреждения, пассажиры не пострадали. После атаки людей пересадили в другой автобус.