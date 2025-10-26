ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России давят на дислоцированные у Ковшаровки Харьковской области подразделения украинской армии на фронте шириной в 10 километров, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские солдаты отступили с части позиций на участке Песчаное — Глушковка. «За текущую неделю была существенно увеличена так называемая серая зона. По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения», — подчеркнул он.

Марочко добавил, что нехватка сил и средств у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позитивно влияет на продвижение сил РФ у Ковшаровки.

Ранее в Харьковской области были уничтожены разведчики ВСУ и их командир.