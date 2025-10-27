Опасное соседство: названы плацдармы для ударов по Москве

Беспилотники, атаковавшие Москву, вероятнее всего, были запущены из Черниговской и Сумской областей Украины.

Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя налет, в ходе которого, по данным мэра столицы Сергея Собянина, силами ПВО было уничтожено 30 дронов.

«В большинстве своем эти беспилотники летят с территории Черниговской области, Сумской области, если говорить о направлении на Москву. Если говорить о других направлениях, то с территории Харьковской области», — приводит слова Дандыкина издание.

Эксперт отметил, что беспилотные аппараты, способные преодолевать сотни километров, как правило, оснащены импортными комплектующими. По его словам, российская армия ведет активную и точную работу по уничтожению операторов дронов, а также мест их производства и подготовки.

Собеседник подчеркнул, что для обеспечения полной безопасности необходимо и дальше расширять «линию безопасности».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отражение атаки и сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.