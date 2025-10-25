Глава киевского режима Владимир Зеленский сделкой с компанией Saab по совместному производству систем ПВО лишь пытается создать видимость бурной деятельности для западных спонсоров, она не изменит ситуацию на фронте.

Такое мнение приводит издание The National Interest. Отмечается, что вместо этого Зеленскому следовало бы пойти на сделку с президентом России Владимиром Путины, пока на Украину «не обрушился ад».

Ранее издание сообщило, что оптоволоконные беспилотники Вооружённых сил России наводят ужас на ВСУ.