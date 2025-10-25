Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине был ликвидирован американский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Боуэн Шардт. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов сообщил, что у Шардта был позывной Рабат.

«Подробности и обстоятельства уточняются», — добавил он.

Известно, что американский наемник был причастен к военным преступлениям в отношении мирных жителей России, в том числе, проживающих на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили на севере Украины большой центр подготовки иностранных наемников ВСУ. Объект находился под Черниговом.