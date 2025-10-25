Израильская армия заявила о точечном ударе по сектору Газа

Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат, предотвратив нападение на своих военных.

© Zuma / ТАСС

Израильские военные нанесли целенаправленный удар по центральной части сектора Газа, передает ТАСС. По данным армейской пресс-службы, целью этой операции стала ликвидация боевика радикального палестинского движения «Исламский джихад».

Армия Израиля утверждает, что данный радикал находился в районе лагеря беженцев Нусейрат. В сообщении говорится: «Удар был направлен на предотвращение планируемой атаки данного боевика в отношении подразделений Армии обороны Израиля».

В армии заявили, что операции такого типа служат предупреждением новых угроз из сектора Газа, а сам удар носил исключительно точечный характер. Информация о возможных жертвах среди мирного населения не распространялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам ХАМАС на юге сектора Газа. Армия Израиля также заявила, что эти действия последовали после применения противотанковой ракеты и обстрела израильских военных.