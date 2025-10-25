В российских силовых структурах сообщили, что неопытный комбриг 105-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Анатолий Савич спровоцировал массовую гибель личного состава из-за фото в соцсетях. Инсайдера цитирует РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что в сети распространились некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которых объединяют локация и дата гибели. Это, по словам источника, может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из солдат ВСУ скончались после удара в госпиталях. Как пишет ТАСС, удар по украинским военным был зафиксирован в Сумской области во время построения.

Представитель силовых структур добавил, что это произошло благодаря тяге командира бригады устраивать построения на передовой и затем публиковать фотоотчеты в социальных сетях.

«Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения, а заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военнослужащими женского пола. На фото прекрасно видно, что личный состав стоит без средств индивидуальной защиты, что в разы повышает шансы построиться в последний раз в своей жизни», — уточнил источник.

Савич был назначен комбригом 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ недавно, сменив на этой должности Евгения Фоменко. В Старом Самборе Львовской области он проживает с супругой и детьми на улице Степана Бандеры, отметил источник.

Ранее народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала действия главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Безуглой, представители Сырского регулярно лгут об освобождении отдельных сел и прикрывают провалы военных.