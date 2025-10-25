Кадыров показал кадры уничтожения штурмовиков ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения российскими военными штурмовиков ВСУ.

"Сумская область, район села Алексеевка. Здесь отправилась к Бандере штурмовая группа ВСУ. Операторы БПЛА из группы «Аида» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ выследили перемещение нацистов на местности. Подождав, когда враги достигнут наиболее удобной точки для нанесения удара, наши воины точно произвели сброс с дрона", - написал он в описании к видео.