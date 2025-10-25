Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и Генштаб врут, рассказывая об успешных операциях в Донбассе, на деле Киев теряет регион.

© Офис президента Украины

Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"У Сырского скатились к регулярной лжи относительно "освобождения" отдельных сел [в Донбассе]", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Украина оказалась на грани потери Красноармейска в подконтрольных Киеву районах ДНР и Купянска в Харьковской области.

Главком ВСУ Сырский: Украина должна постоянно готовиться к войне с Россией

"Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр (Днепропетровск - прим. ТАСС), Краматорск, Изюм и Харьков", - резюмировала Безуглая.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады должностных лиц на передовых пунктах управления группировки войск "Центр" и отметил успехи в освобождении ДНР.