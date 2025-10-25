Стало известно о золотых планах Трампа на армию

Президент США Дональд Трамп хочет создать принципиально новый военный флот, который уже успели в военно-морских силах (ВМС) прозвать «золотым». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам источников, новый флот будет включать ряд крупных боевых кораблей, оснащенных более мощными дальнобойными ракетами, а также более мелкие суда, такие как корветы. В настоящее время в составе ВМС США 287 кораблей, в основном это эсминцы, крейсеры, авианосцы, десантные корабли и подводные лодки. Также разрабатывается новый класс фрегатов», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что Трамп не доволен современным состоянием американского флота. В связи с этим, он лично проводит встречи с представителями ВМС и активно вовлекается в планы по его модернизации. Как отметил один из участников переговоров, речь идет о создании кораблей, оснащенных ракетами и дальнобойными вооружениями.

Ранее в интервью «Ленте.ру» кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач отмечал, что США остаются лидером по уровню морской мощи, однако Китай успешно приближается и гипотетически может обойти американскую сторону из-за успешной программы по созданию новейших боевых кораблей. Однако планы Вашингтона и Пекина по доминированию на море по сей день остаются неясными.