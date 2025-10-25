Главный раввин города Днепр, который сейчас находится под украинским контролем, Шмуэль Каминецкий заявил, что конфликт на Украине завершится 15 января 2026 года. Об этом сообщает telegram-канал «Страна.ua».

По словам Каминецкого, прекращение боевых действий произойдет через два месяца, а основанием для такой уверенности стали мнения влиятельных европейских политиков.

«[Конфликт] закончится через два месяца. Я готов за это спорить», — сказал главный раввин в диалоге с украинскими журналистами.

Он уточнил, что прогноз не связан с его религиозным статусом и его слова не некое пророчество. Каминецкий заявил, что опирается на мнение видных европейских политиков.

Главный раввин также обратился к согражданам с призывом готовиться к «большому лехаиму» — праздничному тосту в честь окончания боевых действий. Подробностей о том, с какими странами и представителями он контактировал, раввин не привел, однако отметил решимость политиков довести процесс урегулирования до конца в установленные сроки.

Ранее различные украинские и зарубежные политики высказывали прогнозы о сроках завершения конфликта, однако их мнения сильно расходятся: кто-то ожидает прекращения боевых действий уже к ноябрю 2025 года, а некоторые эксперты полагают, что противостояние может затянуться вплоть до 2030 года из-за продолжающейся поддержки Западом украинского руководства. В России неоднократно давали понять, что делают все для урегулирования конфликта. РФ также продолжает следовать достижению всех поставленных целей в рамках спецоперации.