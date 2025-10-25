Военный эксперт раскрыл, какие цели были поражены в Киеве

Российские военные минувшей ночью нанесли удар «Искандерами» и «Геранями» по объектам энергетики в Киеве, рассказал в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Аналитик уточнил, что этот удар —не первый, в последние недели ВС РФ несколько раз били по Киеву.

«Одна из крупнейших ТЭЦ практически выведена из строя. Целями ударов является энергетика, все, что связано с обеспечением функционирования киевского режима, военного производства», — разъяснил Дандыкин.

По его словам, жесткие меры обусловлены тем, что правительство Украины не посчитало нужным принять российские условия, не пошло на переговоры.

Эксперт констатировал, что в свете позиции Киева «решаться всё будет по-другому, решаться будет силой».