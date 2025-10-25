Главный раввин Днепра назвал точную дату окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине закончится 15 января 2026 года. Об этом сообщил главный раввин города Днепр (бывший Днепропетровск) Шмуэль Каминецкий, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Война закончится через два месяца. Я готов за это спорить», — заявил он.

По его словам, конфликт должен быть завершен до середины января, поскольку на Новый год «люди будут заняты» и нужно «чуть-чуть больше времени». В связи с этим Каминецкий призвал всех на «большой лехаим» (тост, который в переводе означает «за жизнь» — прим. ред.).

Каминецкий подчеркнул, что называет точную дату не в качестве пророка или раввина, а потому что это мнение «больших людей в Европе». Главный раввин отметил, что это «не дрим и не мечта, и не молитва», а будущее, которое ждет страну.

До этого депутат Верховной рады Вадим Ивченко заявил, что условия прекращения украинского конфликта для президента Владимира Зеленского будут намного хуже, чем те, которые были ему предложены в Стамбуле в 2022 году. Он предупредил, что мирное соглашение «точно не будет заключено на тех условиях, на которых хочет Украина».