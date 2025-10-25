В России готов сценарий применения дрона «Судного дня» в случае ядерных ударов

В России подготовили ряд сценариев применения беспилотника «Судного дня» на случай ядерных ударов.

Об этом рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, пишет ТАСС.

«Дрон является частью системы мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов и входит в проект «Хруст». Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе», — сказал он.

По словам Кузякина, технология приведет к спасению множества жизней, вопреки распространенному мнению об уничтожении всего. По словам специалиста, большая часть людей на Земле и не заметит ядерного удара. Однако в первые недели радиоактивная пыль и пепел, поднявшиеся вверх над огромными пожарами над эпицентрами взрывов, будут разнесены по планете.

В первые часы после поражения уровень радиации остается очень высоким. В это время необходимо эвакуировать раненых, создать пункты временного пребывания, разработать маршруты движения. Кузякин объяснил, что на этом этапе необходимы быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования.

От поверхностной радиации можно избавиться, смыв ее и утилизировав одежду, но если она попадет в организм — это большая угроза жизни. Дрон системы «Хруст» позволяет получать данные о местах и уровне заражения в первые часы после удара, при этом без рисков для пилота.