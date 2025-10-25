Прилепин рассказал, когда планирует попасть в зону СВО

Писатель Захар Прилепин заявил, что уже физически подписал контракт с российским Минобороны, и планирует попасть на фронт в ноябре.

Об этом сообщает ТАСС.

«С моей стороны [контракт] физически подписан. Принимающая сторона на словах уже сказала: «Да, конечно же, заходи». Я рассчитываю [попасть в подразделение] в ноябре», — сказал агентству писатель.

До этого он говорил, что берет паузу в литературной деятельности как минимум на срок своего военного контракта. Он отметил, что свои программы он записывает за три–четыре месяца вперед, поскольку часто находится в командировках и занят по контрактам, и подготовленные выпуски выходят в эфир в то время, когда он служит.

В июле публицист рассказал, что обсуждал с женой возможность переезда в другую страну. По словам Прилепина, разговор длился три минуты. Жена спросила его, планирует ли он переехать после покушения. Он ответил, что нет. Прилепин попросил не наделять его слова «дополнительными смыслами».