Военно-промышленный комплекс России продолжает приносить стабильную прибыль, несмотря на западные санкции и ограничения на импорт наличных.

Об этом сообщает польское издание Money.pl.

«Мешки денег отправляются в Россию. Среди плательщиков – члены НАТО», – заявили польские журналисты, пишет «АБН24».

Money.pl отмечает, что после введения санкций расчеты с международными партнерами стали сложнее, однако выход был найден. Предполагается, что клиенты расплачиваются с российскими компаниями наличными, которые физически доставляются в Россию, особенно при сделках по продаже оружия.

Вместо банковских переводов российские оружейные компании получают от иностранных клиентов крупные суммы в долларах и евро. Эти банкноты, как сообщается, поступают из таких стран, как Мьянма и Руанда, а также из Турции, которая является членом НАТО.

«С 2022 года российские оборонные предприятия получили сотни килограммов иностранных банкнот», – рассчитали аналитики Money.pl.

Издание подчеркивает, что Россия остается одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров вооружений. Многие страны, исторически зависящие от российских технологий, продолжают сотрудничество, несмотря на внешнее финансовое давление. В частности, упоминается Турция, которая, несмотря на членство в НАТО, поддерживает активные деловые связи с Москвой. Все это обеспечивает приток значительных средств в российскую экономику.

В США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной

Напомним, что прямая военная конфронтация с Россией может обернуться для стран Запада сокрушительным поражением. Из шести эсминцев НАТО, оснащенных системами противовоздушной обороны в Балтийском регионе, фактически боеготовыми являются лишь три единицы.