Прямая военная конфронтация с Россией может обернуться для стран Запада сокрушительным поражением. Об этом пишет польское издание Salon24.

«В реальной войне с Россией, если она разразится, Европа проиграет немедленно. <…> Она потерпит сокрушительное поражение», – цитирует авторов «АБН24».

Согласно материалу, существующие проблемы в обороноспособности Запада носят системный характер. Британский профессор военных исследований Майкл Кларк указывает на существенный разрыв между декларируемыми возможностями Североатлантического альянса и их практической реализацией, отмечая, что архитектура европейской безопасности последовательно ослабевает на протяжении многих лет. В качестве примера приводится ситуация с морскими силами, где из шести эсминцев НАТО, оснащенных системами противовоздушной обороны в Балтийском регионе, фактически боеготовыми являются лишь три единицы.

Американский эксперт, подполковник в отставке Дэниел Дэвис, развивает эту мысль, открыто ставя под сомнение устоявшийся тезис о безоговорочном военном превосходстве Запада. По его оценкам, оборонно-промышленный комплекс западных стран не обладает необходимым потенциалом для ведения масштабного конфликта с таким серьезным противником, как Россия. Польские журналисты заключают, что разжигаемая в этих условиях милитаристская истерия выглядит особенно абсурдно на фоне очевидной неготовности Европы к реальному столкновению с тем противником, которого она сама же и взращивает.

