Собянин сообщил о поражении еще одного БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку еще одного украинского беспилотника, летевшего на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Ранее мэр Москвы сообщил о поражении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До того средства ПВО сбили еще два беспилотника: около 02:34 и 03:14 по московскому времени.
Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона.