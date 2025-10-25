СМИ: украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии

Украинцы распродают на сайте объявлений уставные носки из военной помощи от Италии. Как утверждает РИА Новости со ссылкой на анализ данных из соцсетей, термоноски предлагается купить за 180 гривен (350 рублей).

Отмечается, что производителем товара является Пакистан. В описании объявления при этом говорится, что носки импортированы по лицензии, дистрибьютором является итальянская компания Freelife SRL.

Украинцы продают в интернете методички и учебные пособия НАТО для ВСУ

Весной сообщалось, что украинцы продают в интернете методички и учебные пособия НАТО для ВСУ.