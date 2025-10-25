Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

© Лента.ру

«Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» — написал Кличко.

Глава города добавил, что в Дарницком и Деснянском районах произошли пожары.

Удары продолжаются: газовая система Киева почти выведена из строя

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков.