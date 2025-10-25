Собянин сообщил о ликвидации еще одного беспилотника

Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону российской столицы, около 02:34 по московскому времени.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

До этого стало известно, что силы ПВО 24 октября в период с 18:00 по 23:00 по мск сбили 21 украинский БПЛА. Больше всего дронов (12) уничтожили в Брянской области.