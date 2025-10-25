В российском регионе уничтожили четыре БПЛА

Четыре беспилотника уничтожили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор отметил, что ранее объявленная угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронеже, Борисоглебске и Бутурлиновском районе отменена.

23 октября в Воронежской области было уничтожено не менее восьми беспилотников Вооруженных сил Украины. Ранее в регионе обломки дронов повредили элемент промышленного сооружения.