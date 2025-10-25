Пленный солдат ВСУ заявил о бесполезности украинского оружия против Гераней

Украинские ПЗРК не могли сбивать российские беспилотники «Герань-2» во время атак на западе Украины, заявил пленный военнослужащий ВСУ Сергей Рыбацкий в беседе с РИА Новости.

Рыбацкий проходил службу в 25-й бригаде ВСУ.

«Пацаны, я слышал, что пробовали стрелять, она [ракета ПЗРК типа «Игла»] видит ее [российский БПЛА «Герань-2»], летит на нее, затем ее теряет, и ракета идет на самоуничтожение. Кто пробовал, я знаю, что никто не сбил», — отметил он.

15 октября американская компания Auterion отчиталась, что совместно с Украиной создала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Artemis ALM‑20. Беспилотник типа барражирующий боеприпас напоминает по конструкции и характеристикам российскую «Герань». Машина имеет дальность поражения 1600 километров и может нести 40 килограммов груза. В Auterion заявили, что намерены заключить контракт с Пентагоном на поставку БПЛА.