Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что успешное продвижение российских войск в направлении Красного Лимана приближает решение одной из ключевых стратегических задач — прорыв водной блокады, устроенной Украиной для жителей республики.

«Это приближает нас к разрешению водной блокады, которую устроила Украина жителям Донецкой Народной Республики», — говорится в его заявлении в телеграм-канале.

Это заявление он сделал после посещения подразделений 25-й общевойсковой армии, которые, по его словам, «динамично продвигаются» со стороны ЛНР. В ходе визита Пушилин вручил отличившимся бойцам государственные награды, в том числе Золотую Звезду Героя ДНР.

Кроме того, глава республики встретился с инженерами, которые занимаются совершенствованием беспилотников и средств радиолокационной защиты. Он отметил, что дооснащение дронов новыми функциями, помимо разведки и бомбардировки, помогает сохранять жизни бойцов и обеспечивать продвижение вперед.