Раненым солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) недоступна эвакуация с поля боя и экстренная профессиональная медицинская помощь. Об этом пишет издание Business Insider (BI).

© Лента.ру

Оказание получившему ранение медицинской помощи в течение «золотого часа» может стать решающим фактором в борьбе за жизнь, отмечается в статье.

«В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло», — пишет BI.

Офицеры ВСУ отказались эвакуировать раненых

По словам инструктора Магуайра, возглавлявшего подгруппу, которая работала с украинцами с боевым опытом, в случае ранения для бойцов ВСУ эвакуация с поля боя невозможна, и украинские военные не могут выжить без дополнительной медицинской подготовки.

Ранее стало известно, что командование ВСУ начало спешно укреплять оборону поселка Вильча в Харьковской области ранеными, присланными из госпиталей.