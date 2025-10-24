"Нет шансов": раненые ВСУ умирают в окопах по четверо суток

Понятие «золотого часа» — критически важного периода для спасения раненого — на украинском фронте превратилось в жестокую насмешку, над которой солдаты ВСУ «просто рассмеялись бы». Об этом в шокирующем интервью изданию Business Insider рассказал британский военный инструктор, готовящий украинских новобранцев.

«В британском менталитете заложено, что если тебя ранят, за тобой приедет медпомощь. Скажите это украинцу, и он просто рассмеется», — поделился майор Магуайр, инструктор операции "Interflex".

По его словам, у украинских солдат «нет шансов на золотой час», так как украинская армия не контролирует небо, а любой транспорт превращается в мишень из-за действия дронов.

Вместо этого, как рассказал изданию ветеран армии США с позывным «Джеки», воюющий за Украину, у них есть «три золотых дня». Он привел в пример своего друга, который с осколочным ранением не мог покинуть окоп в течение четырех суток. Ранение было бы «легко вылечить», но в итоге солдату пришлось ампутировать ногу.

Другой американский ветеран, ставший медиком, сравнил службу в Ираке, где он был уверен в шансе на спасение, с украинским фронтом. Здесь, по его словам, «каждое новое задание — это игра в рулетку».