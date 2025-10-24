При нападении на Курскую область бойцы ВСУ столкнулись с полной неготовностью к боям на чужой территории. Об этом рассказали источники в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Задействованные в атаке на регион украинские подразделения из-за недостаточной подготовки личного состава испытывали серьезные проблемы, отметил собеседник агентства.

По словам источника, командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ жаловалось на небоеспособность новобранцев, так как необходимый адаптационный курс для автономных действий они не прошли. Украинская сторона понесла из-за этого потери, в том числе пленными.

ВСУ пытались прорваться в Курскую область

К реалиям войны на чужой территории оказалась не готова и вся украинская группировка, подчеркнул представитель российских силовиков. Он отметил, что комбриг сразу бросал на убой неподготовленный личный состав.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что главной задачей Армии России в зоне СВО зимой станет контроль над Донбассом.