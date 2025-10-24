Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин предположил, что главным препятствием для продвижения российских войск на острове Карантинный в Херсоне может стать большое количество беспилотников ВСУ. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Также влияет, по мнению аналитика, на ход операции логистический фактор. Эти данные не комментировало Министерство обороны РФ.

Собеседник издания считает, что ВСУ кинули на этот участок огромное количество дронов и постоянно пополняют их число.

По словам Дандыкина, существенно осложняет продвижение ВС РФ то, что микрорайон Херсона Корабел — промышленный район, где к врага всегда есть варианты обороны.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Вооруженные силы России могут освободить Покровск до наступления нового года.