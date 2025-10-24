Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

Франция готова вмешаться в конфликт на Украине и развернуть свой военный контингент на ее территории в 2026 году. Об этом заявил начальник Генштаба сухопутных войск республики Пьер Шилль, передает BFM TV.

Он подтвердил приверженность союзникам, отметив, что 2026 год станет годом коалиций. В частности, Шилль напомнил о проверке взаимодействия на учениях «Орион 26».

«В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности на благо Украины», — добавил он.

Шилль заверил, что французская армия готова к одновременным действия в «трех чрезвычайных ситуациях», включая возможное развертывание на Украине.

Макрон анонсировал новые военные поставки Украине от Франции

Ранее начальник Генштаба ВС Франции Фабьен Мандон заявил, что войска страны должны быть готовы к возможному столкновению через три-четыре года в связи с «российской угрозой».

Напомним, что в МИД РФ неоднократно говорили о неприемлемости размещения войск государств-членов НАТО на Украине. В ведомстве подчеркивали, что такой сценарий приведет лишь к резкой эскалации конфликта.