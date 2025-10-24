Украинский фронт критически истощен и это ставит под угрозу удержание крупных областных центров. Об этом сообщает издание «Страна.ua». По данным СМИ, на отдельных направлениях в составе ВСУ находятся всего 4-7 человек на километр линии.

Речь идет о возможной угрозе потери городов Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Сумы.

«Фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум», — говорится в материале.

Причиной сложившейся ситуации называют кадровый дефицит. По данным издания, количество личного состава во многих частях недостаточно для поддержания обороны, а попытки придерживаться мобилизации не покрывают реальные потребности армии.

Еще в сентябре президент России Владимир Путин отмечал, что возможности ВСУ для наступления исчерпаны, и украинская армия сейчас сосредоточена на удержании позиций. Российские военные наступают в ряде ключевых направлений, постепенно освобождая все больше территорий. В Минобороны РФ 24 октября сообщали об освобождении населенного пункта Дроновка в ДНР. Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов отметил, что это значимый шаг для победы в целом.