Названо число сбитых за ночь БПЛА над РФ

Российские военнослужащие ночью над регионами РФ сбили 82 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что над территорией Брянской области сбили 30 дронов, 26 - в Тульской области, а также семь БПЛА – над акваторией Черного моря. Еще по четыре дрона уничтожили над акваторией Азовского моря, в Краснодарском крае, в Рязанской области, три БПЛА - в Ростовской области, два - над территорией Московского региона, один из которых летел на Москву, и по одному беспилотнику перехватили над территориями Курской и Липецкой областей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 25 октября над Россией сбили 121 беспилотник.