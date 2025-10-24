Западные страны утратили способность коренным образом переломить ситуацию в зоне спецоперации, а Россия решительно побеждает в "войне на истощение". С такой оценкой выступил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты США Брайан Берлетик.

«Западные СМИ теперь признают, что Россия ведет и решительно побеждает в этой войне на истощение, и что США и их европейские сателлиты мало что могут сделать, чтобы ее остановить», — написал Берлетик в соцсети X.

По мнению аналитика, нынешние попытки США и ЕС оказать давление на Москву с целью добиться прекращения огня — это лишь уловка. На самом деле, Западу нужна пауза, чтобы у ВСУ было время восстановить силы «для следующего раунда боев».

Как считает Берлетик, именно отказ России идти на такое перемирие и вынудил Вашингтон пойти на эскалацию, но уже за пределами поля боя.

«Одним из вариантов была угроза отправки крылатых ракет „Томагавк“ на Украину. США также пригрозили рядом санкций», — добавил он.

Стоит отметить, что на фоне этих угроз президент США Дональд Трамп, по данным американских СМИ, в ходе недавней встречи в Белом доме лично заверил Владимира Зеленского, что дальнобойные ракеты Киев не получит, «по крайней мере, сейчас».

В свою очередь, президент России Владимир Путин предупреждал, что ответ России на удары по ее территории будет «ошеломляющим».