«Страна.ua»: Над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров

Истощение украинской обороны грозит ВСУ потерей нескольких крупных областных центров. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум», — говорится в материале.

Линия обороны «критически истощена из-за острой нехватки личного состава». Как утверждает украинская волонтерша, на которую ссылается издание, на километр фронта иногда приходится 4-7 пехотинцев, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что за минувшую ночь над Россией сбили 111 украинских боевых дронов.

