Российской армии еще предстоит взять самую трудную «фортецию» за все время спецоперации — Славянско-Краматорскую агломерацию, которую ВСУ превратили в сплошной укрепрайон. Для ее уничтожения придется применить весь арсенал самого разрушительного неядерного оружия. Об этом в комментарии для портала News.ru заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Это, пожалуй, за время специальной военной операции будет самая трудная фортеция, которую придется брать российской армии», — считает эксперт.

Он пояснил, что речь идет о мощнейшем опорном пункте с огромным количеством советских цехов «с метровыми стенами, углублениями, подземельями».

По словам Баранца, для уничтожения таких укреплений будут задействованы ракеты «Калибр» и «Кинжал», а также управляемые авиабомбы, включая новейшие трехтонные ФАБы, которые, по его данным, уже вызывают панику в украинских пабликах.

«Укрепления ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации мы будем уничтожать всем комплексом наших разрушительных вооружений», — заключил он.

Это заявление прозвучало на фоне недавних тактических успехов российских войск. Министр обороны Андрей Белоусов, комментируя освобождение населенного пункта Дроновка в ДНР, назвал это «серьезным шагом к Победе», что может свидетельствовать о подготовке к более масштабному наступлению на ключевые укрепрайоны противника.