Небо падает на тыл: Россия испытала оружие, от которого нет спасения

Россия начала применять новое дальнобойное оружие, которое способно поражать цели в глубоком украинском тылу, куда раньше не долетали управляемые авиабомбы (КАБы). Как пишет украинское издание "Страна", это создает беспрецедентную угрозу для крупнейших городов, включая Днепр, Полтаву и даже окраины Киева, кардинально меняя ситуацию с безопасностью по всей стране.

Первым тревожным звонком стал недавний удар по Одесской области, который официально подтвердил глава региона Олег Кипер, заявив, что «враг впервые применил КАБ» по этому району. По данным украинской разведки, Россия уже наладила серийное производство новых управляемых модулей, которые могут доставлять авиабомбы на расстояние до 200 км. В теории этого достаточно, чтобы наносить удары, например, по киевскому району Троещина.

Издание подчеркивает, что это оружие представляет собой «золотую середину» между дронами и дорогими ракетами. Новые КАБы несут в несколько раз больше взрывчатки, чем ударные БПЛА, но при этом летят по баллистической траектории, маневрируя и усложняя работу ПВО. Их точность ниже, чем у ракет, но ее вполне достаточно для ударов по крупным объектам — заводам, электростанциям или складам.

Хотя пока применение таких бомб носит точечный характер, тенденция к наращиванию ударов очевидна. «Если они станут регулярными, это сильно усложнит положение украинского тыла. Особенно в свете новой кампании РФ по выбиванию украинской энергетики», — заключает СМИ.