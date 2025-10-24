ВС РФ удерживают инициативу в зоне проведения специальной военной операции, в связи с чем вооруженные силы Украины вскоре могут потерять Красноармейск (украинское название – Покровск), пишет Seznam zprávy (SZ).

Армия России продолжает пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

«К последнему акту, по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск», — отметили обозреватели чешского издания.

В материале речь идет о том, что критическая ситуация там является следствием более глубокой и системной проблемы вооруженных сил Украины — острой нехватки личного состава.

В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов говорил о том, что весной и летом ВСУ пытались замедлить наступление армии России, но понесли серьезные потери. По его информации, стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью находится у Российской Федерации.