В США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной

НАТО должен обеспечивать три ключевые гарантии безопасности на Украине, пишет экс-главком силами альянса в Европе, адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Есть прецедент: Североатлантический альянс и западные союзники предоставили такие гарантии Косово на Балканах во второй половине 90-х против «сербской агрессии», поделился своей точкой зрения автор публикации.

Как отметил Ставридис, объединению нужно обеспечивать безопасность Украины в море, на земле и в небе: военные корабли стран-членов западного военно-политического блока будут заниматься патрулированием в Черном море, западные самолеты установят бесполетную зону, а в саму бывшую советскую республику отправят несколько тысяч иностранных военнослужащих.

Кроме того, Запад должен будет обеспечивать украинскую сторону всем необходимым вооружением, резюмировал экс-главком силами НАТО в Европе.

В МИД России говорили о том, что любой сценарий размещения военного контингента государств-членов Североатлантического альянса на Украине категорически неприемлем для Москвы и грозит стремительной эскалацией.