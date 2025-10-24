Российская армия продолжает использовать свое превосходство на поле боя и, безусловно, владеет инициативой, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на чешское издание Seznam zprávy. На большинстве участков, включая Красноармейск, ВС РФ продвигаются быстрее, чем в 2023-2024 годах, подчеркивается в статье.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в Донбассе. Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 19 октября, что ВС РФ «сжимают кольцо» вокруг украинских войск в Красноармейске и Димитрове.

До этого телеканал Sky News сообщал со ссылкой на аналитиков, что ВСУ могут вскоре потерять Красноармейск. Британские аналитики заявили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

По версии Seznam zprávy, осенью 2025 года «битва за Красноармейск» подошла к своему «финальному акту», хотя и довольно продолжительному. В статье подчеркивается, что российским войскам удалось пересечь железнодорожную линию в западной части города и занять значительную часть промышленного комплекса.

Издание заявило, что все это приближает ВС РФ к ключевой части города, взятие которой «фактически положит конец» сражениям за Красноармейск: единственные оставшиеся пути снабжения ВСУ окажутся под прямым огнем всех российских систем вооружения. Seznam zprávy подчеркнуло, что для ВСУ в районе Красноармейска сложилась критическая ситуация.