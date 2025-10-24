В Минобороны назвали потери ВСУ за неделю

В Минобороны России заявили, что за последнюю неделю ВСУ потеряли 10 935 военнослужащих и лишились контроля над десятью населенными пунктами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских военных.

По данным Минобороны, также за неделю ВСУ потеряли 1441 беспилотник, 483 единицы военной автомобильной техники, 105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 101 танк/бронемашину.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Бологовка в Харьковской области, Плещеевка, Дроновка, Чунишино, Ленино и Проминь в ДНР, а также Ивановка и Першотравневое в Днепропетровской области.

Кроме того, ВСУ утратили контроль над селами Полтавка и Павловка в Запорожской области. Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиабомб и 15 реактивных снарядов HIMARS.