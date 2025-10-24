Произведенные странами Запада дроны оказались неэффективны на Украине, так как слишком плохо справляются с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило издание The Economist.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, выпуск американских беспилотников в то же время обходился слишком дорого. Эти коптеры также наносили минимальный ущерб при поражении целей.

— С тех пор различные западные компании пытались продемонстрировать свои беспилотные летательные аппараты, но в основном все их попытки провалились, — говорится в материале.

Недавно СМИ заявили, что новые санкции и поставки оружия не позволят американской стороне достичь желаемых результатов в украинском конфликте. При этом в Белом доме признались, что решение президента США Дональда Трампа о введении новых санкций в отношении России стало неожиданностью для многих его советников.

Сам Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Помимо этого, Трамп сказал на встрече с Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.