В случае применения ВСУ Tomahawk кураторы США будут отдавать приказы

США в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk не дадут украинской армии возможности применять их самостоятельно. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

"Уж если и будут применяться "Томагавки", то, как и с HIMARS, будут присутствовать кураторы, которые, по сути, и будут отдавать приказы, разрешение на нанесение ударов. Ну и, естественно, полет данных ракет просто невозможен без технической поддержки Соединенных Штатов", - сказал он.

По его словам, таким образом США будут замешаны в ударах по российской территории. На этой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время.