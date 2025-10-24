Западные БПЛА оказались бесполезны в зоне боевых действий на Украине, пишет The Economist.

Американские дроны были слишком дорогими, поделились подробностями авторы публикации. С точки зрения обозревателей издания, они плохо справлялись с российскими средствами РЭБ. В материале утверждается, что эти беспилотники наносили минимальный ущерб при поражении целей. С тех пор различные западные компании пытались показать свои беспилотные летательные аппараты, но в основном все их попытки провалились, отмечается в статье.

Подчеркивается, что инновационные FPV-дроны российского производства уничтожают важные цели способами, которые ранее требовали самого современного оружия.

В конце августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов говорил о том, что весной и летом ВСУ пытались замедлить наступление армии России, но понесли серьезные потери. По его информации, стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью находится у Российской Федерации.