Sky News: коалиция желающих хочет поставить Украине ракеты большой дальности

Газета.Ru

Так называемая «коалиция желающих» европейских стран по помощи Украине обсудит в пятницу, 24 октября, вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет.

Sky News: коалиция желающих хочет поставить Украине ракеты большой дальности
© Газета.Ru

Об этом сообщает канал Sky News.

«В повестку дня сегодняшнего заседания коалиции желающих войдут следующие вопросы. Развертывание на Украине ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что вместе с тем члены «коалиции» обсудят вопрос об изъятии российских замороженных активов в Европе, а также то, как нанести Москве «еще больший удар» в нефтяной сфере.

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от тех европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

При этом президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Украине на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.