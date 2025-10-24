Еще одна страна Европы может начать закупки оружия у США для Украины

США и НАТО оказывают давление на премьера Италии Джорджу Мелони, чтобы Рим начал закупки оружия у Штатов для Украины.

Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

«На Мелони начали оказывать давление (по вопросу закупок оружия для Киева – «Газета.Ru»)», — отмечает издание.

По информации газеты, президент США Дональд Трамп лично «просил премьер-министра приложить усилия» в рамках инициативы.

В Киеве утверждают, что более 17 стран НАТО будут закупать у США оружие для Украины

Как сообщала газета El Pais, Испания присоединится к программе Европы и НАТО по закупке оружия США для его последующей передаче Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте говорил, что государства Североатлантического альянса закупили у Соединенных Штатов оружия на $2 млрд.

20 октября Зеленский в ходе брифинга упрекнул некоторые страны-участницы североатлантического альянса (НАТО) в отказе от участия в программе по закупке американского оружия для Украины, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).