Стало известно, откуда могли запустить дрон по квартире в Подмосковье

Атаковавший многоквартирный дом в Красногорске дрон мог быть запущен как с территории России, так и с территории Украины. Об этом рассказал News.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Сегодня пять человек, в том числе и ребенок, пострадали в Красногорске в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, украинский дрон залетел прямо в квартиру и взорвался.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой констатировал, что для того, чтобы говорить, откуда прилетел беспилотник, нужно понять какой именно это БПЛА.

В России прокомментировали удар дрона ВСУ по жилому дому в Красногорске

«Если квадрокоптер, то, скорее всего, его собрали и запустили агенты Вооруженных сил Украины с территории Московской области, где они маскировались под беженцев. Если это был БПЛА самолетного типа, то, вероятно, он мог быть запущен ВСУ с территории Украины», — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что украинские военные имеют в своем распоряжении беспилотники, которые способны преодолевать до 1500 км.